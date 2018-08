El excura párroco de Edelira, presbítero Félix Miranda, fue condenado a dos años de prisión por abuso sexual de un niño de 13 años de edad, pero solo deberá donar G. 5 millones a un hospital. Un juez aseguró que no se puede saber cuándo y cómo ocurrieron los manoseos.

Félix Miranda fue condenado a la pena privativa de libertad de dos años con suspensión a prueba de la ejecución de la condena, es decir, no irá a prisión. Ante esto, se le impuso donar la suma de cinco millones de guaraníes al hospital regional de Encarnación y además no salir del país durante esos dos años.

El mismo fue denunciado por la madre de un chico de 16 años, quien lo sindicó de ser el autor de los abusos que sufrió el menor de edad. Aseguró que ella fue a pedirle ayuda porque tenía problemas con su hijo. ”Él me prometió que iba a acercarse a mi hijo, lo que más me molestó es que él no salía más de la casa parroquial, le pedí al padre que dejara más a mi hijo libre. Él le comentó del abuso a una sicóloga en el colegio”, afirmó en una entrevista con el sitio digital masencarnacion.com.

Ahora este fallo lo deja libre, pese a que existen pruebas en su contra. El fallo del tribunal de sentencia estuvo dividido, porque los jueces Fabián Iglesias y Melio Prieto votaron por la condena y el presidente del colegiado, Blas Zorrilla, por la absolución con un alegato muy débil: “Tenemos un tiempo muy largo, desde setiembre hasta mayo del año 2016, no sabemos cuándo, cómo y dónde se pudieron dar tocamientos o actos sexuales relevantes”.

Otro juez que sí estaba a favor de la condena resaltó que según el joven, cuando este tenía 13 años “el padre lo sentaba sobre su rodilla y le tocaba las partes íntimas”.

El fiscal Rubén Moreno indicó que en todo el proceso notaron la parcialidad de Zorrilla. Tanto el Ministerio Público como la defensa del cura apelarán esta sentencia, según adelantaron ambas partes.

En las redes sociales se desató una ola de indignación por esta paupérrima condena.