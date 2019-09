Bianca y Agustina, ambas de 6 meses, fueron diagnosticadas con un trastorno de AME Tipo I, que lleva a la debilidad y atrofia muscular. Las mismas requieren de un tratamiento específico que no está disponible en el país. El Ministerio de Salud Pública promete buscar alternativas para dar una solución.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social informó que realizó varias gestiones para facilitar un tratamiento adecuado a ambas pequeñas pacientes con Atrofia Muscular Espinal (AME). Ante las respuestas negativas conseguidas, la institución asegura que seguirá buscando más alternativas.

Sin embargo, los padres de ambas niñas urgen una pronta solución y convocan a la ciudadanía a realizar una sentata pacífica para el lunes 2 de setiembre a partir de las 8.00 frente al Ministerio.

Respecto al caso de Agustina, que se encuentra internada y tratada en el Hospital Pediátrico del Ministerio de Salud, la cartera sanitaria indicó a través de un comunicado que ya había realizado la interconsulta al Hospital Garrahan de Argentina, sobre la posibilidad de tratamiento de esta enfermedad. La respuesta del hospital fue que por el momento no realiza terapia génica para AME en el hospital.

El ministerio señaló que también se comunicó con la fundación Direct Relief, que apoya el tratamiento de patologías raras a nivel mundial. La misma sugirió que los padres realicen las gestiones pertinentes ante la industria farmacéutica para ingresar a un programa de acceso expandido por razones compasivas. Esto último debe ser gestionado por los padres, independientemente a que se traten en un servicio público, privado o del seguro social, ya que no pueden ser realizados por una entidad del estado.

El Ministerio de Salud indicó que está apoyando a los padres en la elaboración de la nota para el envío al laboratorio. El padre de Agustina ya ha realizado los trámites necesarios y cumplido con los requisitos.

Igualmente, en el marco de la Reunión del Mercosur a iniciarse la primera semana de septiembre, la doctora María Antonieta Gamarra se reunirá con autoridades sanitarias del Brasil para continuar con las gestiones institucionales que puedan encaminar alternativas terapéuticas.

CASO DE BIANCA

Ante la solicitud de los padres de Bianca, el doctor Marco Casartelli acudió el jueves 29 de septiembre, como médico interconsultor al Hospital Central del IPS, para interiorizarse de la situación clínica de la niña.

Luego de esto se solicitó al Hospital Garrahan (Argentina) una interconsulta para evaluación de su situación y posibilidad de que la misma pueda ser tratada en dicha institución. El Hospital Garrahan tiene convenio firmado con el Ministerio de Salud a través de Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñú.

Igualmente se aclara que el Ministerio de Salud no cuenta con Terapia Génica, además de no disponer del medicamento exigido por los padres, el medicamento Spinranza es sumamente costoso y no cuenta con registro sanitario en el país.

Respecto a la VISA solicitada por los padres de Bianca, se realizaron las consultas ante Cancillería a fin de tener información sobre los tipos de visa existentes. Además, el ministro José Livieres, director de Asuntos Consulares de la Cancillería, aseguró que independiente al país al que fuese remitida Bianca para su tratamiento, se agilizarán los trámites como visas u otros que recaigan dentro del área de su competencia.