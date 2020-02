Una ciudadana paraguaya que reside hace mucho tiempo en Italia dio positivo a la prueba de coronavirus. Su identidad no será dada a conocer, como así tampoco la ciudad donde vive.

“Se ha confirmado el primer caso de una compatriota en tierras italianas. Se encuentra en buenas condiciones de salud, con pocos síntomas de la enfermedad”, confirmó el embajador paraguayo en Italia, Roberto Melgarejo.

En charla con la radio 730 AM, el representante paraguayo mencionó que por ley de confidencialidad que rige en Europa, no va a identificar a la compatriota. Su familia ya está en conocimiento y ella también pidió que no se la nombre.

La mujer se encuentra en cuarentena dentro de su vivienda, recibiendo constantemente la atención médica que le brinda el Gobierno italiano, de acuerdo con el entrevistado.

Melgarejo detalló que la conciudadana reside hace mucho tiempo en la zona norte de Italia, pero no quiso decir en qué ciudad, de modo a evitar una psicosis o crisis entre los compatriotas que están en el sitio.

De momento Paraguay no registra ningún caso de coronavirus. Tras volver de zonas de riesgo, nueve personas siguen bajo vigilancia, pero no presentan síntomas.