Ronaldo “Ronaldinho” de Assis Moreira y su hermano Roberto declararon que fueron invitados por el dueño del casino Il Palazzo, identificado como Nelson Luiz Belotti dos Santos, de nacionalidad brasileña. De paso fueron conectados para que hagan presentaciones benéficas a favor de la fundación ‘‘Fraternidad Angelical”, de la empresaria paraguaya Dalia López, quien tendría conexiones con políticos de San Pedro.

El comisario Gilberto Fleitas, director de investigación de hechos punibles de la Policía, indicó sobre el punto que aún no tienen informaciones sobre las conexiones de las personas mencionadas.

El periodista brasileño Alexandre Aguiar, de Jornal NH, reveló que Nelson Boletti es una figura conocida en la alta sociedad de Buzios, y fue mencionado en varios procesos de la operación Lava Jato, desde Petrolão hasta JBS, en operaciones con el cambista Alberto Youssef (también conocido en nuestro país), según el material publicado en la prensa en los últimos años. Su nombre todavía aparece en las investigaciones del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BDNES).

Los abogados de los acusados de Lava Jato, así como los exgobernadores de Río, Pezão y Cabral, y el exdirector de Petrobras, Nestor Cerveró, ya han sido fotografiados en lujosas fiestas en el casino en el complejo donde se invitó a Ronaldinho y donde se produjo luego su detención, de acuerdo con el comunicador.

Este complejo hotelero es de alto lujo y se encuentra en Lambaré. Los informes de noticias en ese momento informan que el casino era un viejo sueño del empresario Belotti, quien inauguró dicho complejo en el 2018 junto con su connacional Danilo Gamba.

“Las investigaciones paraguayas (y quizás incluso con la ayuda de los brasileños) pueden ofrecer más detalles sobre los lazos, sus motivaciones y lo que condujo al episodio de ayer, pero los vientos que soplan desde Asunción no son agradables”, indicó el periodista.

