El audio dado a conocer dura poco más de dos minutos. En el material se oye al empresario español Fernando Martínez Vela reclamar duramente a Rolando Félix Chilavert por haber denunciado el caso ante las autoridades. Este hijo del técnico Marciano Rolando finalmente decidió retirar su denuncia realizada ante la Unidad Especializada de Trata de Personas y Explotación Sexual en Niños y Adolescentes, a cargo de la fiscal Nathalia Acevedo.

“Que sea la última vez que a mí me llama alguien de un consulado en referencia a la familia Chilavert porque o si no arreglamos de otra forma que ni la Policía puede parar. No vuelva jamás en la vida a molestar a la gente que está aquí o yo personalmente le corto la cabeza a los que están aquí. Le estoy amenazando, ¿le queda claro?”, se oye en el material.

AUDIO DE LA AMENAZA

El familiar de los denunciantes se mostró en todo momento en una actitud pasiva y asintiendo las órdenes que recibía, caso contrario su padre sufriría las consecuencias. “De aquí no sale ni Dios”, dice en otro momento el empresario.

En su defensa, el empresario español reconoció desde Ucrania que existe ese audio donde se lo oye cuando amenaza a la familia del técnico y su hijo: “Los voy a arrancar la cabeza”. Argumentó que le dijo esto al familiar porque supuestamente el hombre persiguió a su esposa con el pene en la mano y que eso lo enfureció.

Al margen del audio, Fernando Martínez reveló videos de una noche de descontrol de los conciudadanos y alegó que estos inventaron el secuestro para eludir a la justicia de ese país. Sin embargo, para la Fiscalía paraguaya esto forma parte de un modus operandi de las organizaciones que se dedican a la trata de personas: drogarlas, grabarlas y luego extorsionarlas.