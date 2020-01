Denuncian rosca mafiosa en aeropuerto: locatarios están en pie de guerra

Un conflicto se da entre la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y tres empresas que ofrecen servicios de embalaje y cambio de monedas en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Las firmas fueron emplazadas a abandonar el sitio tras no renovarles el contrato. Las tres empresas pagaban en conjunto solo US$ 7.000 por año por el arrendamiento de los locales, pero generaban ganancias de alrededor US$ 1.000.000 por año. El monto había sido fijado hace 25 años mediante un decreto presidencial, el cual establecía 100 dólares el metro cuadrado.