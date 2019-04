Las precipitaciones no dan tregua y continuarán tanto hoy como en los próximos dos días, según la Dirección de Meteorología. A partir de mañana se prevé un leve descenso.

El cielo estará mayormente nublado, vientos del norte, luego variables. La temperatura más elevada será de 29º C.

Para mañana viernes prevén una jornada cálida a fresca, cielo nublado y vientos moderados del sur, así como precipitaciones y tormentas eléctricas. La mínima estimada es de 18º C y la máxima de solo 24º C.

El sábado se anuncia un clima fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos moderados del sur, precipitaciones ligeras y luego mejorando. Las extremas irán de 17º C a 25º C.

A partir del domingo ya no marcan lluvias. El tiempo estará fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado y vientos del sur. La mínima será de 17º C y la máxima de 26º C.