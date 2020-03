“Es algo que nos preocupa y nos lleva a buscar ampliar la capacidad diagnóstica de nuestros laboratorios, hay que reconocer que efectivamente hay un subregistro”, admitió el doctor Juan Carlos Portillo, director de Servicios y Redes del Ministerio de Salud Pública, en conversación con la 730 AM.

Estimó que un cálculo válido podría ser la multiplicación de los 27 positivos por 10, es decir, equivaldría a 270 personas con Covid-19 en el país. Esta misma fórmula se aplicó al dengue.

A criterio de Morínigo Las razones por las cuales existiría este subregistro son dos: la cantidad insuficiente de pruebas que se realizan por día en relación a los posibles portadores y la propia recomendación que da la cartera sanitaria de no acudir a los hospitales y de permanecer en aislamiento domiciliario.

No obstante las autoridades están en busca de alternativas, entre ellas, los testeos rápidos que no son iguales a las pruebas laboratoriales, tomando en cuenta que se basan en la detección de anticuerpos y deben transcurrir de siete a 10 días para que el resultado dé positivo.

El segundo fallecido por coronavirus en Paraguay es una persona de 61 años que padecía asma. Además es uno de los nexos no identificados, es decir, no viajó recientemente al exterior, no estuvo en contacto con ningún caso positivo, ni con sus respectivos contactos. A partir de este paciente se confirmó la circulación comunitaria.