El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, alegó que no desea viajar tanto al extranjero, pero remarcó la necesidad de posicionar al Paraguay en la agenda internacional.

El mandatario Mario Abdo ya visitó 10 países durante sus primeros meses de mandato. Durante el 2018 fue a Estados Unidos, Taiwán, el Vaticano, Guatemala, Uruguay y Brasil, mientras que durante este 2019 fue a Suiza, Costa Rica, Colombia y Bolivia.

El mandamás tiene previsto visitar este mes a otros tres países. Mañana saldrá rumbo al Brasil para un encuentro con su par Jair Bolsonaro, el 21 a Argentina y el 22 a Chile. En tanto que a mediados del año irá a Turquía y España.

“Yo acepto todas las críticas, pero lastimosamente son viajes necesarios. A mí no me gusta viajar, me gusta estar más acá, pero son reuniones bilaterales, sociocomerciales, muy importantes. Pido al pueblo que tolere, porque estos viajes son para el bienestar del pueblo y para fortalecer al Paraguay como un aliado estratégico”, justificó en charla con la prensa.

El Presidente alegó que está facultado por la ley a posicionar al país en la agenda internacional.

Abdo Benítez reconoció que en estos momentos se registra una recesión económica en nuestro país y aseguró que trabajará para contrarrestar esto, invirtiendo en infraestructura y capital humano, además haciendo los ajustes en el área tributaria.