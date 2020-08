Desde el gremio de los ingenieros agrónomos cuestionaron la idoneidad del ministro Rodolfo Friedmann para ocupar la cartera de Agricultura y Ganadería (MAG). Aseguran que entre ellos hay profesionales de primera categoría, pero que el presidente Mario Abdo apuesta por un “cuarto curso cue” que no terminó el bachillerato.

El Ing. Víctor Coronel, secretario de Asuntos Gremiales de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Paraguay, indicó a la radio 650 AM que poseen la mayor cantidad inmensa de profesionales egresados máster, doctores PhD y con post doctorados. “Tenemos gente que trabaja en biología molecular y solucionamos problemas de altísimo nivel. En nuestro gremio tenemos genios, hay gente de primerísimo nivel”, dijo.

Es por ello que, según mencionó, les resulta muy decepcionante que Rodolfo Friedmann ocupe la titularidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería. “Nos deprime que el presidente que le ponga a este señor cuarto curso cue en el cargo. El MAG no es un boliche que se maneja así nomás, se requiere de alguien con trayectoria. Sentimos que no somos tomados en cuenta por el presidente Abdo. La técnica, el conocimiento y la práctica no se consiguen de un día para otro”, agregó.

Coronel lamentó que siempre dicha cartera de Estado es dejada de lado y recordó que cuando fue elegido Denis Lichi (actualmente está en Petropar) también se pronunciaron en contra de su elección, como también cuando fue nombrado Friedmann.

“El MAG es un gigante destartalado en este momento. Tenemos colegas preparados y excelentes profesionales que podrían desempeñar perfectamente el cargo de ministro de agricultura. Eso es lo que nos duele”, puntualizó el ingeniero agrónomo.