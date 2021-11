Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay, rechazó la posibilidad de implementar una discriminación entre vacunados y no vacunados en los locales gastronómicos, y apuntó más bien a que eso se haga en sitios que ofrecen productos o servicios de primera necesidad.

En entrevista con la radio 800 AM, el empresario Oliver Gayet mencionó que su gremio no desea formar parte de una discriminación de sus clientes en los locales gastronómicos, porque finalmente los más afectados serán quienes trabajan en ese sector.

Argumentó que si el Gobierno quiere hacer alguna diferencia entre vacunados y no vacunados en los restaurantes, el Ministerio de Salud deberá designar un funcionario público para estar frente a los locales controlando. “Nosotros no tenemos la capacidad financiera de contratar a una persona más para hacer ese trabajo. No tenemos disponible a esa persona”, agregó.

Gayet refirió que antes de apuntar a los restaurantes, la discriminación debe hacerse con los artículos de primera necesidad, por ejemplo restricciones a los no vacunados en las farmacias, hospitales y supermercados, tal como se implementa en otros países.

“¿Qué hacemos nosotros si un grupo de 6 personas hace una reserva y tres de ellos no están vacunados? ¿Quién paga los platos rotos? Seremos nosotros, lógicamente. Los números dicen que no hay contagios en los restaurantes porque cumplimos los protocolos a cabalidad”, puntualizó.