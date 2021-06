La senadora Georgia Arrúa (PQ) había planteado en la sesión del jueves bajar las penas estipuladas en la Ley de Feminicidios en los casos de venganza, pero el tratamiento quedó suspendido para la próxima semana, ante este planteamiento la senadora Desirée Masi dijo no estar de acuerdo con esto ya que los casos de violencia están en aumento.

En una nota dada radio Ñenduti la senadora Masi fue tajante al decir que el proyecto de su colega que pretende bajar las penas en el caso que una mujer sea asesinada por otra persona y para ser enmarcada en la Ley de Feminicidio tiene que haber convivencia entre víctima y victimario, no tiene que correr ya que en el caso que un hombre mate a su pareja y demuestra que no compartían el mismo techo el victimario no será juzgado por feminicidio y recibirá una pena menor a la que está prevista en la ley.

También la abogada Liliana Zayas en la red social Twitter se mostró en contra de la intención de bajar las penas y recordó que desde el encierro por la pandemia las cifras de hechos de violencia contra la mujer aumentaron.

La profesional citó los datos que el observatorio del Ministerio de la Mujer tiene y que hablan de que el 58% de los feminicidios fueron cometidos por las parejas de las mujeres y un 32% por exparejas.

El próximo jueves la Comisión de Legislación del Senado volverá a estudiar el proyecto, que tiene por objetivo bajar las penas para los feminicidas.