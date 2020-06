“Actualmente en Paraguay cualquiera puede crearse una cuenta de Paypal, por citar una de las plataformas de pago más utilizadas, pero solamente se puede utilizar para pagos en todo el mundo y no para recibir dinero; ese es el principal inconveniente. Miles de millones de dólares dejan de ingresar al país por esta restricción y debemos solucionar este inconveniente que nos mantiene en el retraso con respecto al mundo digital y electrónico en el que vivimos. Ya pedimos un informe al BCP”, señaló.

Kemper anunció que está trabajando junto a su equipo en una iniciativa que busca no solo eliminar todas las restricciones legales, sino en dar un marco de seguridad jurídica y digital para que el Paraguay puede recibir dinero de todas las plataformas de pago digital.

“No solo Paypal opera de esta forma, son varias empresas que realizan este servicio. Ahora entró también con fuerza el sistema de pagos a través de Whatsapp, por lo que tenemos que estar preparados en lo legal y digital”, agregó.

Ventajas de recibir dinero vía electrónica

“Estamos en fase de estudio y análisis, y quiero resaltar las enormes ventajas que tendremos cuando superemos este escollo y podamos realizar transacciones electrónicas, pagar y recibir dinero, a través de plataformas digitales. Con la crisis económica que tenemos esto puede ser un alivio para miles de empresas y emprendedores”, acotó.

Entre las ventajas citó que significará la apertura comercial de Paraguay al mundo, la estimulación del comercio electrónico, nuevas fuentes de trabajo y estar a la par de la economía digital a nivel global.

“Para entender la envergadura de lo que esto significa: Si por ejemplo yo ofrezco mi servicio de creación de páginas webs por las redes sociales y me contacta un posible cliente de Francia, cerramos el trato pero me dice que me va a pagar por Paypal u otro medio electrónico, entonces ahí está el problema. Lo mismo si vendo por ejemplo termos y consigo un cliente en un país de Oriente que me pide que le envíe cien unidades, pero me quiere pagar vía sistema electrónico y aquí no hay forma de recibir. Mucho dinero estamos perdiendo”, agregó.

El senador del Partido Hagamos aseguró que “recibir dinero vía pagos electrónicos permitiría que comerciantes, pequeñas empresas o emprendedores puedan expandirse comercialmente y que el país ofrezca sus productos o servicios, pudiendo recibir ingresos de cualquier parte del mundo. Necesitamos expandirnos y esto posibilitará inclusive nuevos negocios, emprendimientos y fuentes de trabajo. Tenemos todas las capacidades, condiciones y también los productos y servicios de calidad para ofrecerlos al mundo”.