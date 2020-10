La aglomeración de 150 o 1.000 personas sin las medidas sanitarias de prevención aunque fuera en un ambiente al aire libre no deja de ser un riesgo y los contagios pueden producirse de todas las formas.

Las próximas celebraciones de Caacupé crean preocupación en ciertos sectores que no descartan la posibilidad de que se den contagios entre los feligreses que acudan para las misas.

“Depende mucho de la distancia y no creo que sea la ideal. Las medidas son importantes en forma individual y también en conjunto como distancia, uso de mascarilla, todo suma a la hora de la prevención y todas juntas tienen efecto”, afirmó el Doctor José Fusillo, neumólogo del INERAM en contacto con Monumental.

El profesional cuestionó que se apela a la responsabilidad individual del cuidado sabiendo que eso no es tan fuerte ni está arraigado en la población.

“La fe es importante pero en estos casos solo la fe no podrá atajar la transmisión del virus. Las medidas deben ser evaluadas y basadas en evidencia, no sé qué factores tomaron en cuenta o qué pusieron sobre la mesa, no fuimos consultados y me gustaría debatir para saber si creen que hicieron lo correcto y de dónde sacaron las decisiones tomadas”, afirmó el médico.

Cuestionó que últimamente las decisiones tomadas con respecto a la flexibilización de la cuarentena y apertura de sectores “no son científicas” si bien aclaró que no está en desacuerdo con las aperturas pero con sustentos.

“No estamos saliendo para nada de la epidemia, sí se siente una menor intensidad en las consultas pero seguimos con un nivel de internación muy alto en el hospital. Todavía estamos lejos de alejarnos del periodo sin riesgo y entrar en un territorio donde la transmisión puede ser alta va a tener sus consecuencias”, advirtió.

Fusillo destacó que la dinámica de la transmisión ya demostró que puede mantenernos en la incertidumbre y ser absolutamente implacable sabiendo que unas personas pueden contagiar más que otras y es lo que puede ocurrir en las celebraciones de Caacupé.

“Sabemos que puede haber un 70 por ciento de personas que no contagien a nadie pero el 30 por ciento sí contagie a muchas y la epidemia se sostiene por un número limitado de personas que son los súper contagiadores y basta uno o dos en un ambiente para propagar el virus y que sea una catástrofe”, agregó.

Entre los riesgos que se puede correr en las misas programadas para diciembre se encuentra el canto o el rezo cantado. “Cuando se canta se produce 50 veces más cantidades de partículas de saliva y el riesgo de contagio es más alto y se debe tener en cuenta esto para este tipo de actividades”, puntualizó.

Con respecto a la peregrinación indicó que el riesgo es menor atendiendo que se puede controlar más la distancia entre las personas.