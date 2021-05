En conferencia de prensa, la doctora Leticia Pintos pidió no perder el horizonte y seguir con los cuidados para evitar dispersar el virus pese a que uno ya haya recibido las vacunas anticivid. "He visto gente que con la primera dosis de la vacuna ya anda sin tapabocas. Eso no es correcto, porque pueden seguir contagiando", indicó.

La autoridad sanitaria rogó utilizar correctamente la mascarilla, mantener el distanciamiento físico y evitar asistir a los eventos masivos que sean innecesarios.

Por otra parte destacó que es una buena iniciativa la de habilitar locales al aire libre, siempre y cuando se mantengan las medidas de distanciamiento. “Esa es la preocupación a nivel salud", remarcó.