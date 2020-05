El demoledor informe conclusivo de la Contraloría General de la República (CGR) expuso que la adjudicación de compra de insumos para el combate al covid-19 en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social fue prácticamente dirigida y adecuada a las conveniencias de las firmas proveedoras, en este caso pertenecientes al clan Ferreira.

El ente contralor reveló que los propios integrantes del Comité de Evaluación pasaron por alto requisitos fundamentales de Contrataciones Públicas para compras de insumos médicos para Salud. Se trata de los abogados Diego Sosa y Pedro Adrián, de Asesoría Jurídica de la Dirección de Finanzas; los ingenieros Gustavo Cuevas y Mirta Moran, de la Dirección Biomédica de Insumos Estratégicos; y el doctor Augusto Portillo y la química farmacéutica Larissa Ginés, de Gestión de Insumos Estratégicos.

En entrevista con Telefuturo, el abogado Pedro Adrián Santander, miembro del Comité de Evaluación para esta compra urgente, acusó directamente a Pablo Lezcano, quien era el director general de la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública, de haberles inducido a validar una compra cuyo proceso ya estaba terminado, cuando aún no se habían corregido las irregularidades.

“Medio coaccionándonos nos pidieron que firmemos (evaluación final a favor para compra de insumos médicos de forma irregular). Nos sentimos usados”, dijo en su defensa. “Lezcano nos pidió a Diego Sosa y a mí que validemos el proceso que ya estaba adjudicado, con resolución de la máxima autoridad, contrato firmado y con autorización para el pago del anticipo”, reveló.

Además contó que el pedido de “blanqueo” se dio cuando los productos ya estaban en el aeropuerto Silvio Pettirossi y se debía abonar el dinero para poder liberar la mercadería. “Tengo como testigo a mi jefe y a mi compañera de departamento”, acotó.

Pablo Lezcano, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Ministerio de Salud, responde a las declaraciones del abogado Pedro Adrián Santander



EN VIVO: https://t.co/t6FnHMTGqX #TelefuturoPy #LaLupaPy #QuedateEnCasaPy pic.twitter.com/FtbcpQkSOf — Telefuturo Informa (@TelefuturoInfo) May 24, 2020

Ante estas declaraciones, Pablo Lezcano, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Ministerio de Salud, respondió que no se adjudicó y luego validó el proceso de fiscalización para blanquear, tal como se denuncia, sino que más bien entregó a dicho comité los documentos de la evaluación la oferta y el informe técnico de evaluación para que revisen y agreguen sus comentarios y apreciaciones.

“El proceso implica ciertas prerrogativas que tratamos de cumplir. La intención era que el proceso salga esa semana. A mí me dieron la instrucción precisa que salga ese día. Yo no llamé directamente a nadie (refiriéndose a los proveedores). No hubo un contacto directo de la Unidad Operativa de Contrataciones con algún oferente, acá hubo un concurso público”, dijo en su defensa.

Si bien confirmó que pidió la firma de la evaluación a los miembros del comité, dijo desconocer que justo esto ocurrió cuando los insumos médicos ya se encontraban en el Silvio Pettirossi. “Yo no sabía que los insumos ya estaban en el aeropuerto”, esgrimió.

Fuentes oficiales señalan que el peso de la fallida licitación apunta principalmente al exdirector administrativo Alcides Velázquez, al exresponsable de la Unidad Operativa de Contrataciones, Pablo Lezcano, y la exdirectora de Dinavisa, Lourdes Rivaldi. Otro que tuvo amplia participación fue el funcionario de Yacyretá, Raúl Silva.