En la mañana de este domingo, Walter Schafer publicó en redes sociales un pedido de ayuda para un amigo suyo que requería con urgencia ser derivado a terapia intensiva.

Esta persona había llegado hasta el Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS), ubicado en la ciudad de San Lorenzo, y se encontraba sin ser atendido por ningún profesional de blanco, de acuerdo a la denuncia.

Estimado @oscar_marandu podrias ayudarnos, tenemos un amigo con COVID-19 en pasillo de Ingavi y no lo quieren ingresar a terapia porque tiene problemas del corazon y dicen no contar con cardiologo de guardia, toda la noche en pasillo va a morir si no lo internan. @Estelaruizdiaz — Walter Schafer (@SchaferPaoli) August 16, 2020

En el tweet señala que no lo quisieron ingresar a terapia intensiva porque sufría de problemas del corazón y en ese momento no contaban con un cardiólogo de guardia. “Toda la noche en pasillo va a morir si no lo internan”, acotó.

Minutos antes de las 11:00, Schafer realizó una actualización del caso a través de su cuenta, agradeciendo a todos quienes apoyaron el pedido y confirmando que su amigo ya estaba siendo atendido.

Ya en horas de la tarde y tras varias horas de aquel episodio, este usuario confirmó el lamentable deceso del paciente, quien fue víctima de la desidia al no recibir atención médica especializada durante cerca de 14 horas en IPS Ingavi.

Lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido amigo, por falta de atencion durante 14 horas en el hospital INGAVI. QEPD. @oscar_marandu @Estelaruizdiaz @guillesequera @MazzoleniJulio @MaritoAbdo — Walter Schafer (@SchaferPaoli) August 16, 2020

Cabe mencionar que esta persona, además de tener problemas cardíacos, también era contagiado de COVID-19, por lo que requería de un tratamiento especial al momento de ser atendido por los profesionales de blanco.