El legislador Paraguayo Cubas insta a rechazar el pedido de ascenso de policías, ya que no se envió el informe de masa corporal. Además, alentó a sus colegas a traer un almohadón, pues los asientos del Congreso mandan al mazo al esfínter.

El senador del movimiento Cruzada Nacional, Paraguayo Cubas , no está de acuerdo con aprobar el pedido de ascenso de policías, pues argumenta que sigue pendiente el informe acerca de la masa corporal.

En total son 14 oficiales cuestionados por su sobrepeso y todos solicitan el ascenso a rango superior inmediato, por lo que esta semana visitaron a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

Por otro lado, Cubas se quejó de los sillones del Senado y señaló que están en tan mal estado que raspan a los que lo utilizan, por lo que decidió utilizar un almohadón, a diferencia de sus colegas.

“Esto te irrita todo atrás, esto (almohadón) es para que no me rompa el culo la silla, no es porque tengo hemorroides, y eso le sirve a cualquier ser humano”, dijo Cubas en relación a la silla.

Aseguró que nadie puede sentarse allí por varias horas sin un almohadón, pues de lo contrario "el esfínter se va al mazo". Agregó que muchos de los legisladores están enfermos de cáncer de colon a causa de esto.