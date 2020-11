El jefe de la comisaría 16 San Bernardino, comisario principal Derlis Martínez, reportó al Diario Hoy que en la mañana de este domingo, aproximadamente a las 08:45 horas, ocurrió un accidente de tránsito sobre la Avda. Ruta Higinio Morínigo, en inmediaciones de la entrada del hotel Acuario.

El automóvil marca Ford, guiado por el ciudadano Marcos Daniel Duré Cáceres (37), colisionó primero contra una columna de la ANDE y luego impactó contra un muro de cemento. El uniformado mencionó que el conductor iba a gran velocidad y a causa de problemas mecánicos que sufrió el vehículo durante el desplazamiento, perdió estabilidad y fue a colisionar.

De acuerdo con el reporte dado, Marcos Daniel se desplazaba en compañía del joven Joshua Daniel Vera Aguirre (19) con dirección de Ypacaraí a San Bernardino, donde tiene su vivienda. Tras el percance, el acompañante fue trasladado hasta el centro de salud y el conductor se negó a practicarse la prueba de alcotest y mostró una actitud violenta, a lo que se procedió a utilizar el uso de la fuerza pública para posterior trasladarlo hasta el centro de salud local para su atención médica y luego de vuelta hasta la sede de la comisaría.

“Él pedía garantías para someterse a la prueba de alcotest, pedía que sus padres estén presentes y se los tuvo que esperar porque son de Asunción. En el auto no encontramos latitas de cervezas”, mencionó el comisario. Horas después los padres del demorado se apersonaron en la sede policial y explicaron que supuestamente el conductor sufre de problemas mentales y estaba siguiendo tratamiento médico. En estos momentos el joven está siendo trasladado a la sede de la Patrulla Caminera en Ypacaraí para someterse a la prueba de alcoholemia, según el interviniente.

Por otra parte, Derlis Martínez mencionó que en esa ciudad desde hace meses están registrando una importante afluencia de visitantes, que con cada fin de semana va en aumento. “Tenemos mucha visita en la ciudad y como aún no tenemos el protocolo del operativo verano, por el momento lo que controlamos es que usen tapabocas, se haga el lavado de manos, el distanciamiento, que no haya aglomeración en espacio públicos, no menores de 12 y de tercera edad”, dijo.