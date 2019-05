La aparición de cuadros gripales, la sinusitis, faringo amigdalitis, bronquitis, bronqueolitis, neumonías, otitis media y otras aumenta en esta época en la que se combina el clima fresco y lluvioso además de la circulación viral presente.

Estos cuadros no solo afectan a los niños y adultos mayores sino también a grupos poblaciones que tienden a ser más vulnerables a complicaciones severas como pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), embarazadas, fumadores, diabéticos, asmáticos e hipertensos.

Las medidas de prevención ante el avance de los cuadros respiratorios son: lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día sobre todo después de entrar en contacto con secreciones como salivas y moco, evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz con las manos no higienizadas, cubrirse la nariz para estornudar y la boca para toser con un pañuelo desechable o con el pliegue del codo, evite permanecer en lugares con mucha aglomeración de gente, alimentarse bien y tomar abundante líquido, si se está con síntomas se debe reposar para no dispersar el virus y antes consultar al médico para no automedicarse y así lograr una rápida recuperación.

También es importante desinfectar las superficies de uso común como teléfono, teclados, mesas, picaportes y otros.

Desde el MSP se recomienda vacunarse contra la influenza, no automedicarse y acudir al médico en caso de presentar síntomas respiratorios.