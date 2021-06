Vallejo manifestó a Radio Uno que “la corrupción mata”, refiriéndose a los casos en los que por culpa de autoridades corruptas se realizan inversiones públicas de mala calidad o, en el peor de los casos, ni siquiera se invierte en lo que hace falta.

En este sentido, lamentó el episodio registrado ayer en la zona de Tacuatí, departamento de San Pedro, donde se produjo el derrumbe de un puente en el que perdieron la vida tres personas al momento de intentar cruzar.

“Cuando vemos una obra recién hecha que ya hay que estar arreglando es porque no se hizo bien, porque quizás la calidad de materiales no fue buena”, manifestó la parlamentaria a la 650 AM. De igual manera, dijo que no se puede entender que casos como estos pueden seguir ocurriendo en la actualidad.

“No hay una preocupación con relación a los problemas y no se le escucha a la ciudadanía”, afirmó.

A su criterio, con la cantidad de funcionarios que tiene el MOPC es imposible que no exista una dependencia que se encargue de verificar el estado de los puentes en el país, de manera a evitar irregularidades.

“Se hacen obras mal hechas con materiales de mala calidad y luego se producen las tragedias y recién ahí se buscan los culpables, como ya hay que lamentar muertes como en este caso”, expresó Vallejo. Asimismo, agregó que en Paraguay todas las medidas se toman después de que se produzca una tragedia.

La diputada patriaqueridista dijo que se podría solicitar la interpelación a Arnoldo Wiens por este hecho pero admitió que prácticamente no serviría para nada ya que no es vinculante y al final “no pasa nada” pues el presidente de la República “no toma ninguna decisión”.