Bajar tarifa de Itaipú no implica energía más barata para el usuario de ANDE, aclaran

La reducción del precio de la energía de Itaipú no tiene una relación directa con el costo del servicio que paga el usuario final, según la gerencia técnica de la ANDE. Para la renegociación del Anexo C, al Paraguay no le conviene una disminución drástica de la tarifa, ya que se perdería la posibilidad de generar mayores ingresos.