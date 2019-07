La Cámara de Diputados se constituyó en comisión para recibir en la tarde de este miércoles al vicepresidente Hugo Velázquez, quien pidió comparecer ante el pleno para dar sus explicaciones en relación a la firma del acuerdo bilateral para la contratación de energía de Itaipú para la ANDE.

Al hacer uso de palabra y responder a cada una de la preguntas de los diputados, el mismo negó haber estado involucrado en la negociación con las autoridades del gobierno brasileño para la firma del acta, negando así que haya formado parte de la mesa negociadora.

De igual manera, se hizo eco del escándalo que involucra al abogado José Rodríguez González, quien lo invocó a él y al presidente Mario Abdo Benítez para indicar al entonces titular de la ANDE, Pedro Ferreira, que se elimine el punto 6 del “pacto secreto”. Al respecto, negó tener relación cercana con el letrado y dijo que lo conoció durante la campaña política del año pasado.

“Es una persona joven que trabaja dentro del Partido Colorado. Yo no tengo estudio jurídico, no ejerce conmigo nada dentro de la profesión, no es mi abogado y tampoco es funcionario de la institución (vicepresidencia)”, expresó, reiterando que su única relación es política porque Rodríguez pertenece a su movimiento.

En otro momento, indicó que Rodríguez “seguramente quiso posicionarse con sus clientes” y por eso escribió lo que consta en el mensaje de WhatsApp difundido este miércoles a través de los medios de comunicación.

En más de una ocasión, se consultó a Hugo Velázquez a quién responsabiliza de toda esta crisis que se ha suscitado. Ante los cuestionamientos, el mismo evitó dar un nombre específico y aseguró que será la Fiscalía la institución encargada de establecer la responsabilidad de alguien.

De igual manera, aseguró que no piensa accionar jurídicamente contra el abogado Rodríguez, pese a haberlo invocado como su nombre y el del presidente de la República. “A mí me basta con que cuente la verdad”, acotó.

El vicepresidente también sostuvo que bajo ningún sentido habría pedido que se elimine el punto 6 del acuerdo bilateral con Brasil debido a que eso “sería un contrasentido”, esto teniendo en cuenta que nuestro país -a través de la ANDE- tenía intenciones de vender energía a empresas privadas de forma directa.

Sobre el mismo punto, confirmó que llegó a recibir en su despacho a empresarios brasileños que estaban interesados en comprar energía de la ANDE, pero -según indicó- su única función fue derivarlos junto al entonces presidente de la institución, Pedro Ferreira, para que pueda encargarse del tema.

“Toda la Cámara de Diputados y el pueblo sabe que la vicepresidencia está abierta a todos, sean profesionales o no porque me debo al pueblo. No necesito que la Constitución me establezca como uno de mis deberes el trabajar por el beneficio del pueblo paraguayo. La venta de energía a las empresas privadas tan largamente acariciada es algo que va a beneficiar al país”, manifestó Velázquez.

El segundo del Ejecutivo también se encargó de desmentir que algún senador brasileño haya ido hasta su despacho, tal y como se había mencionado en algún momento, reiterando que solo habían estado con él tres empresarios del vecino país, a quienes volvió a derivar junto al expresidente de la ANDE.

Velázquez aseguró que no hubo ninguna revelación de secreto de Estado en este caso, tal y como mencionó durante su intervención el diputado Sebastián Villarejo (PQ).

En relación a las conversaciones que pudo haber mantenido con el extitular de la ANDE, Pedro Ferreira, el mismo comentó que continuamente estaban en contacto para hablar sobre el tema del proyecto “Ñane Energía”, pero no así sobre la negociación para la firma del acuerdo bilateral para la contratación de energía de Itaipú.

“No voy a renunciar, no hay la más mínima posibilidad de que yo renuncie”, expresó el vicepresidente ante el pleno de Diputados.