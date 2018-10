En todo el sistema de salud existen 677 camas de terapia intensiva y de estas 270 corresponden a unidades del sector público; entre 145 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) adultos, 60 pediátricos y 65 neonatales. En los privados están habilitadas 254 camas y en IPS 162.

Se estima que con un aumento del 30% en el número de camas se podrá responder a las necesidades, es decir, 80 unidades más en el sistema, y que el MSP trabajará sobre cuatro ejes para la concreción de este crecimiento a corto y mediano plazos, explicó el doctor Juan Carlos Portillo, Director General de Redes y Servicios de Salud.

Primero es sostener las camas instaladas con mantenimiento preventivo y correctivo de equipamientos es fundamental para que sigan operativas. “Año tras año, se debe buscar fuentes de financiamiento para atender a las necesidades de cobertura para mantenimiento, pero no siempre se llega a todos, y esa situación produce camas fuera de servicio. El objetivo ahora es garantizar dentro del presupuesto los recursos necesarios para que, durante todo el año, esté garantizada esa cobertura del mantenimiento”, afirmó.

Portillo señaló que se encuentra en proceso la adquisición de equipos biomédicos para renovar totalmente el equipamiento de las Unidades de Cuidados Intensivos de algunos hospitales. Los equipos antiguos serán sometidos a un mantenimiento completo para ser redistribuidos a otros centros asistenciales, a fin de ampliar sus capacidades y rehabilitar las que están fuera de servicio por avería o falta de equipamientos.

Existen proyectos mediante los cuales ya están aseguradas fuentes de financiamiento para la instalación de más camas de terapia intensiva en algunos puntos del país en donde no se cuenta actualmente con UCI, como es el caso de Pedro Juan Caballero y San Ignacio – Misiones.

El crecimiento gradual de las camas es un proceso que se encuentra atado a la disponibilidad de recursos humanos especializados en el área de terapia intensiva. En ese contexto, se está analizando estrategias para acelerar el proceso de formación de médicos para cubrir las áreas.

“Existe un plan de capacitación para médicos de APS que permitirá multiplicar el número de especialistas a ser lanzados al mercado, lo mismo se aplicará al área de terapia intensiva. Es lo que estamos estudiando”, indicó y agregó que no se trata solamente de habilitar la Unidad de Cuidados Intensivos con su cama y los recursos humanos ya que no es posible hacer funcionar una terapia en un hospital donde no se tenga un laboratorio e imágenes.