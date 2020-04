Esta mañana moradores del Bañado Sur, denunciaron la excesiva burocracia y desorganización total para acceder al programa "Ñangareko" y recibir la ayuda. La mayoría incluso manifestó que ya no tienen nada que comer, por lo que exigen una rápida solución por parte de la SEN.

La semana pasada, la Secretaria de Emergencia Nacional dispuso una página web para que se inscriban con sus datos personales, todos aquellos que fueron afectados por la emergencia sanitaria. Debido a que colapsó el sistema, la SEN comunicó a la ciudadanía en general, que el subsidio de gs. 500mil se entregaría por medio de giros.

Esta mañana, familias del Bañado Sur se manifestaron sobre 21 proyectadas y denunciaron la excesiva burocracia y la falta de organización para la entrega de la asistencia económica. En ese sentido, Cristian Escobar, líder de varias comisiones vecinales, reprochó esta práctica ya que muchos adultos de tercera edad no cuentan ni siquiera con un celular.

"El problema surgió cuando los que pidieron la ayuda, lo hicieron en el celular de algún pariente. Había sido el chip tiene que estar en nombre del beneficiario. Hay muchísimos adultos mayores y de tercera edad que no tienen celular y menos un 10mil para comprar el chip y ponerlo a su nombre para solicitar el subsidio", expresó Escobar a NPY.

Cuestiona la inoperancia total y exigen una respuesta rápida porque en el Bañado ya están pasando hambre. "Dejen de jugar con la necesidad de la gente", finalizó.

Ya no tienen qué comer

Los pobladores mencionaron que a estas alturas, ya no tienen nada que comer. Una pobladora, sostuvo que del reciclaje daba de comer a su familia pero que dejó de trabajar por la disposición de la cuarentena hasta el 12 de abril.

"Prefiero morirme de Coronavirus que morirme de hambre. No es justo lo que está pasando y queremos saber que hacer. Si no nos van a dar la ayuda, entonces que nos dejen trabajar de vuelta porque no podemos vivir del viento", expresó.

La manifestación se realizó de forma pacífica y con un grupo reducido de madres del Bañador Sur, a fin de evitar la aglomeración.