“Encontramos varias inconsistencias de incremento patrimonial y eso nos obliga a correr traslado para que pueda presentar su descargo”, explicó el director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, en contacto con la 730 AM e informó que el plazo para contestar es de 10 días.

Declaró un ingreso mensual cuya veracidad no pudo ser constatada. Entre los bienes no declarados se encontraron automóviles, gastos mensuales, certificado de depósito de ahorro, una cuenta de ahorro y una sociedad, a la cual en principio dijo no pertenecer, pero que tampoco pudo demostrar.

Por su parte, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, Indicó que desde el momento en que sus declaraciones no coinciden con las presentadas ante tributación, ya hay indicios declaración falsta y que la tipología del delito apunta más a lavado que a evasión. De hecho, la SET lleva una investigación al respecto, pero todavía no la pudo concluir.

Según la investigación del diario Abc Color, contrastadas con los registros de Declaracions Juradas, en el 2016, Paciello declaró 12 inmuebles, de los cuales, nueve adquirió en el 2012, año de la destitución de Fernando Lugo de la Presidencia de la República y año en que Paciello decía ganar salario mínimo.

Luis Paciello, actual concejal de Lambaré, se casó en el 2009 con Fátima Rojas, hija no reconocida filialmente por Fernando Lugo.