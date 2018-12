Mediante esta acción judicial, el banco Basa reclama contra el diario 5 Días y su director una condena de cinco mil millones de guaraníes o que el Juzgado estime procedente en base a las pruebas que se aporten durante el proceso. Además de la publicación íntegra de la sentencia condenatoria que se dicte, dándole el mismo grado de difusión y destaque que las noticias publicadas.

Según la demanda, la editorial demandada realizó publicaciones injuriosas en forma reiterada, asociando en forma deliberada, indebida y falsamente al Banco Basa SA y a sus directivos, con delitos graves, sin que el desarrollo de las noticias se sustente en hechos veraces, y que ello deja en evidencia la existencia de un objetivo que escapa al área de la información y solo forma parte de una campaña mediática para asociar al banco y sus directores con los procesos abiertos al empresario Darío Messer.

En esta campaña sistemática, de acuerdo con los accionantes, se presentó a Basa como una institución en la que se practican actividades sospechosas y hasta se insinúa su participación en hechos punibles graves, como el lavado de dinero. “Son publicaciones tendenciosas y amañadas, en las que se ha dañado injustamente la imagen y el prestigio de la institución, es decir, se han afectado atributos no patrimoniales al generar dudas o desconfianza respecto de la integridad de la institución”, reza el documento.

El banco aclara en su denuncia que no se niega al medio el derecho a informar, pero recalca que este derecho deja de tener respaldo legal, cuando en su ejercicio se provoca un daño ilícito a otro, según la figura del “abuso del derecho” sancionada en el artículo 372 del Código Civil. También recalca que la libertad de prensa y el derecho a informar no son derechos discrecionales y absolutos y no deben ser ejercidos abusivamente.