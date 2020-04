Las clases no se reanudarán rápidamente, según ministro del MEC

El ministro de Educación (MEC), Eduardo Petta, manifestó que de continuar la pandemia del Covid-19, las clases se verán afectadas por lo que no se reanudarán rápidamente. No obstante, añadió que los kits de alimentos, seguirán siendo entregados a los padres. Sin embargo, pidió que las instituciones educativas que no son de escasos recursos -pero que reciben la merienda escolar-, hagan el renunciamiento para que los recursos sean distribuidos a lo más necesitados.