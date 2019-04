Como “una gran injusticia” calificó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia para la Teniente Carmen Quinteros la senadora Lilian Samaniego, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Senadores.

“Es inadmisible. Se tiene que rever y hablar con los responsables de las Fuerzas Armadas”, afirmó al salir del Palacio de Gobierno. Samaniego destacó que la ministra de la Niñez y Adolescencia Teresa Martínez ya intervino y que desde la Comisión que ella preside lo harán en forma conjunta.

Afirmó que el tema no fue conversado aún con el presidente Mario Abdo Benítez y agregó que los responsables de las Fuerzas Armadas tendrán que “justificar lo injustificable”.

Este martes, el presidente Abdo Benítez afirmó que escapa de su atribución el intervenir en el caso. “Eso está en la Corte Suprema de Justicia y no puedo ir en contra de la Ley, preguntamos e hicimos las averiguaciones y todos los asesores jurídicos dicen que escapa, ya no está dentro de nuestra atribución, porque ya es una sentencia de la Corte. Averigué y me dijeron que ella tuvo acceso a su niño“, afirmó a los medios de prensa.