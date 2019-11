Mejorar las posibilidades de conseguir un trabajo teniendo o no experiencia es lo que busca la Dirección de Empleo con una serie de recomendaciones para llegar con más chances.

El director de empleo, Enrique López Arce dio cinco claves para ayudar a los buscadores de empleo a mejorar sus posibilidades de encontrar algo estable.

El puesto de call center es una de las áreas más requeridas, tanto para gente joven como para mayores de 45 años. En este rubro lo principal es la correcta pronunciación de las palabras y la capacidad de expresarse con claridad, además de la velocidad a la hora de escribir.

En cuanto a las entrevistas laborales, Arce recalcó que el peor error es exagerar las aptitudes y cualidades o hablar mal del empleo anterior. “Esto te descalifica de inmediato, pues las empresas no buscan este perfil, sino más bien gente que se lleven bien con todos”, expresó Arce.

Resaltó la importancia de no detener la búsqueda y de tomar en cuenta que si transcurrieron más de cuatro días de la entrevista y no se recibió ninguna llamada, significa que el candidato no quedó seleccionado.

En cuanto a los que residen en Areguá, Ypané, San Antonio, Capiatá, Villa Hayes y buscan un empleo en la capital y ciudades más próximas a la misma, aconsejó conversar con algún pariente para tratar de conseguir un lugar más cercano donde dormir hasta tener dinero para alquilar algo pequeño y evitar recorrer grandes distancias para ir a trabajar.

Las oficinas de empleo del Ministerio del Trabajo brindan asesoramiento gratuito de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 a quienes necesiten ayuda.