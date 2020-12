Miguel Marecos, presidente del SINADI, emitió un comunicado a través del cual pone de manifiesto la situación en la que se encuentran algunas instituciones educativas del país.

Según afirmó, algunos directores de escuelas y colegios se están viendo obligados a tener que empeñar televisores, heladeras u otros artefactos para cubrir ciertos gastos en el área administrativa para el cierre del año académico.

En este caso puntual, se trata de la presentación de planillas de calificación ordinarios y complementarios junto con antecedentes de alumnos de 9no y 3ero de la Media que deben ir adjuntos a informes varios de cierre de etapa.

Según denunció Marecos, además de todo esto también se deben confeccionar libretas a 1.600.000 estudiantes para posteriormente concretar la entrega de las mismas a los padres, pese a que existe una promesa del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) de proveer las calificaciones a través de internet.

La falta de insumos como tinta, resmas de papel, toner, así como la falta de mantenimiento y reparación de computadoras e impresoras son otras de las cuestiones denunciadas por este gremio.

“Ojalá no ocurra como los materiales de apoyo pedagógico o guías didácticas que no llegaron en la primera etapa por la improvisación en los lugares donde no hay conectividad y se hizo una evaluación cualitativa y no hubo nota”, refiere el documento del SINADI.

El sindicato que aglutina a los directores sostiene que “estamos en un mal momento de la educación en nuestro país” y que no existen esperanzas de que se produzca el desembolso en concepto de Gratuidad de la Educación a 9.000 instituciones educativas del sector oficial.