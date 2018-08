En una grabación filtrada el 23 de julio pasado, Sosa Pasmor anunciaba a un grupo de seguidores que comenzarán a surgir novedades en materia de cargos en varios entes, tras el pedido que el mismo hizo a Mario Abdo Benitez.

“Acá lo que me sobró es Estadística y Censos, sí pedí. También pedí Puertos y pedí Capasa y Fondo Ganadero; es una lista que ya también tiene el Presidente, y de por ahí, si nosotros estamos consiguiendo esos lugares, seguro vamos a llamarle a la gente para darle un lugar de trabajo”, se escucha en una parte al viceministro de Seguridad.

En otro momento Sosa Pasmor “adelanta” quien será la ministra de Deportes, así como otros pedidos para dar cargos a los amigos.

“El propio Presidente de la República me pidió que le dé ese lugar y también es candidato del vicepresidente, Hugo Velázquez. Es una persona interesante Fernando Da Silva. También su mamá va a ser la ministra de Deportes, Fátima Morales. El es una persona que también, posiblemente, se va como miembro de Yacyretá, es una persona que también nos va a dar lugar de trabajo”, remarca.

Otro aspecto que Sosa Pasmor aborda en la reunión grabada por uno de sus seguidores y filtrada a la prensa, menciona la futura candidatura de su exesposa para la intendencia de Fernando de la Mora.

Tras el escándalo desatado por sus expresiones, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor intentó minimizar el asunto, diciendo que el único que decide sobre cargos es el presidente Abdo Benitez.

Este por su parte al ser abordado por los medios, expresó que la posición de Sosa Pasmor no es la del movimiento Añeteté y que si no se ajustaba a esa filosofía, no formará parte del gobierno.

Sin embargo dejó a la consulta de Villamayor, la posibilidad de bloquear el cargo de viceministro de Seguridad a Sosa Pasmor.