El Dr. Gerardo Acosta, asesor jurídico del Club Libertad, explicó a la radio Universo 970 AM que no existe una comunicación oficial de parte del Ministerio de Salud Pública sobre el ingreso de jugadores de Boca que tendrían Covid-19 positivo, sino que solamente hay trascendidos al respecto.

En cuanto a las medidas a plantearse desde el club, adelantó que hará una presentación ante la Conmebol para el complimiento del reglamento y otra ante Salud Pública. Aclaró que no será una acción judicial para que no se dispute el encuentro futbolístico. “Libertad no está reacio a disputar el encuentro, siempre que se cumpla el protocolo, que establece que los jugadores con Covid no pueden jugar”, agregó.

El letrado indicó que debe haber un trato igualitario, pero que en este caso ve que se hace un trato de favor hacia Boca.

Ayer, el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, mencionó que el asintomático en el momento de dar positivo sí contagia, pero después de 15 días ya no, por lo que son considerados recuperados una vez transcurrido ese lapso.

Respecto a la apreciación que tiene el epidemiólogo Sequera, Acosta mencionó que tendrá su argumento médico-científico, pero que este choca contra lo que establece el decreto y las medidas de la Conmebol. “Sequera es médico, pero no es jurista, ha de ser cierto lo que dice, pero esa comprobación médica tiene un resultado jurídico diferente a un grupo de personas”, esgrimió.

El Xeneize disputará con el Gumarelo el jueves a las 20:00 en la Nueva Olla, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.