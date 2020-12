La víctima fatal se llamaba Claudelina Chaparro (28), según confirmó el oficial inspector Catalino Báez, jefe policial de Colonia Piray, Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay.

“El supuesto autor le disparó con un revólver calibre 38, la información que nosotros manejamos es que ya no vivían juntos, el señor no quiso aceptar la separación”, explicó Báez en comunicación con la 1080 AM.

La mujer se encontraba en el patio de su domicilio, cuando el exmarido llegó y efectuó varios disparos. La víctima intentó ingresar a la casa, pero cayó a consecuencia de los disparos. Posteriormente el agresor la volvió a rematar. El autor se encuentra prófugo.