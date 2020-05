Las peluqueras, estilistas, manicuristas y demás trabajadores que prestan servicios de estética ornamental lamentan que se menosprecie al sector y que el Gobierno no les permita atender en sus salones, sino que únicamente lo hagan a domicilio.

La estilista Rommy de Ahlers, del gremio de los empresarios de la belleza, manifestó a la radio Monumental que se torna sumamente difícil que presten sus servicios a domicilio, tal como establece el nuevo decreto mediante el cual se implementa la primera fase de la cuarentena inteligente.

Sostuvo que su rubro hizo un gran sacrificio y que ahora son los primeros en pensar en la salud de sus clientes. “Estamos tristes, se escucha decir que nuestro trabajo no es esencial, pero no están pensando en el lado humano, son muchas las personas que trabajan en este sector”, dijo.

La entrevistada señaló que en el salón un trabajador tiene el control de todo, mientras que al ir a la vivienda se expone a varias situaciones, como los niños que juegan con los elementos profesionales y terminan rompiendo materiales costosos. También se suma el hecho de que al ir de un sitio a otro, las especialistas no tendrán la forma de asearse.

“En un salón uno tiene el control de todo. Es imposible como se está tratando, si yo estoy en Capiatá y debo ir con todas mis cosas a la casa de otra clienta, dónde me podré higienizar correctamente. Las amenazas no son correctas, lo ideal sería enseñar y explicar la manera de trabajar”, esgrimió.

CONTROLARÁN LAS PELUQUERÍAS

Días atrás, la ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, reportó a la Fiscalía que varios locales de belleza abrieron de vuelta, pese a que no lo pueden hacer aún en esta fase 1 de la cuarentena inteligente. Es por ello que la fiscal Teresa Sosa, según contó a la misma emisora citada, remitió una misiva a la Policía Nacional para que se proceda a la inspección de estos establecimientos, para advertir a sus propietarios y luego establecer las sanciones correspondientes por la violación de la cuarentena.

“Es importante respetar esta fase 1, para luego poder ir a la 2, a la 3 y así evitar el aumento del grupo de contagios o se podría cancelar las otras fases. Debemos cumplir el decreto presidencial, apoyar al Poder Ejecutivo”, subrayó la fiscal Sosa.

La agente del Ministerio Público remarcó que el decreto establece que el peluquero debe ir hasta la vivienda del cliente para ofrecerle sus servicios, no puede abrir el local ni hacerlo a puertas cerradas en su peluquería. “De qué nos sirve que esté en los papeles y que luego no se cumpla. Yo extraño muchísimo ir a la peluquería, ya me hace falta, pero hay que respetar lo que estableció el Ministerio de Salud”, agregó.

Respecto a los odontólogos y oftalmólogos, la fiscal dijo que aún no atienden porque ambos sectores trabajan muy de cerca del paciente y pueden contagiarse. Agregó que Salud Pública está trabajando en un protocolo para que puedan atender luego.