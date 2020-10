Distintos sindicatos de funcionarios de la previsional comenzaron con la protesta desde este miércoles frente al Ministerio de Salud. La medida es a fin de exigir que se agilicen los trámites para el pago de las gratificaciones por exposición al Covid-19, establecido en la Ley de Emergencia.

Al respecto, Nancy Solis, dirigente de uno de los sindicatos, manifestó que necesitan que el titular de Salud, Julio Mazzoleni, firme el documento que luego será remitido a Hacienda y permitirá la transferencia de 60 millones de dólares para el pago de gratificación a todos los funcionarios.

“En un principio se manifestaron 10 sindicatos, esta mañana ya somos 12. No pudieron hablar ayer con Mazzoleni porque estaba de viaje, fueron atendidos por el viceministro Julio Rolón y por otras autoridades que no brindaron ningún tipo de solución”, expresó Nancy Solis, en entrevista con el programa Tempranísimo de Universo 970 AM.

La portavoz indicó que la protesta continuará y que además fueron convocados más funcionarios afectados para sumarse a la lucha y sostuvo que la medida de fuerza no será levantada hasta que se firme dicha nota.

Solis señaló que las autoridades se ensañan con el IPS, ya que los funcionarios del Ministerio de Salud y del Hospital de Clínicas ya percibieron sus gratificaciones.

Por su parte, la licenciada Sonia Villamayor dijo que desde hace 4 meses vienen solicitando dicho pago.

"Hace 8 meses que el IPS está al frente de la batalla contra el virus, la previsional es imprescindible en este momento porque hemos abarcado prácticamente casi todo, inclusive gente no asegurada", expresó a radio Ñanduti.