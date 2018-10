Los informes de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero) no pueden ser determinantes para formular una imputación contra nadie, alegó la abogada Sara Parquet.

“Pedimos que se anule la imputación, está bastante fundado, consideramos que es un recurso válido previsto en el Código Procesal Penal”, expresó Parquet en contacto con la 970 AM.

Recalcó que a partir de esta medida que para muchos no causa agravio, en realidad sí se provoca un gran perjuicio, pues a partir de la misma se solicita la prisión preventiva.

“Para nosotros es extremadamente grave que el fiscal René Fernández no haya tomado las precauciones para corroborar lo que el informe de la Seprelad decía”, insistió la abogada.

Otros incidentes pendientes son la excepción de inconstitucionalidad que sigue en trámite, respecto la aplicación de la prisión preventiva, así como la apelación general contra el rechazo del cambio de calificación.

“Óscar y Rubén están exceptuados por la ley 1626, ellos no son funcionarios públicos y no han tenido administración de bienes y por tanto no pueden ser enjuiciados por enriquecimiento ilícito”, sostuvo Parquet e indicó que el citado tipo penal es considerado un crimen.

Finalmente la abogada intimó a la Fiscalía a informar acerca del periodo que se toma en cuenta en esta investigación de los tres hechos punibles por los cuales lo acusan: enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.