En conferencia de prensa, visiblemente afectado, el entrante agradeció a su antecesora Lea Giménez y resaltó su desempeño al frente de la cartera estatal, donde apostará al capital humano para seguir mejorando. En ese sentido dijo que encontró oro puro, refiriéndose al plantel de funcionarios. La única novedad en su gabinete será la inclusión de Fabián Domínguez, como encargado de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

“Tenemos la responsabilidad de no bajar el nivel o no hacer algo que no se espera de una entidad seria”, contó. “Vamos a tener una lucha frontal contra el contrabando y la evasión”, refirió. “Vamos a seguir trabajando con honestidad y transparencia, para que mi hija y esposa no tengan por qué esconderse”, añadió en otro momento.

Resaltó que si bien es familiar del mandatario Mario Abdo Benítez, esto no será un punto a su favor. “El presidente es mi hermano, pero lejos de ser una ventaja, lejos de ser un funcionario con coronita, es una responsabilidad aun mayor. No hay ninguna relación preferencial, la vara a medir será la misma o mayor que los demás integrantes del Gabinete”, acotó.

A su vez, Lea Giménez, también muy emocionada, agradeció a los funcionarios y a Benigno López por todo el acompañamiento que recibió durante su gestión al frente del ente estatal.