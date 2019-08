Miembros de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes) anunciaron una movilización para este viernes en reclamo a una serie de reivindicaciones. Sostienen que la administración del ministro de Educación, Eduardo Petta, "no sirve".

Ana Ayala, integrante de la Fenaes, manifestó que la decisión de ir a movilización se da luego del Encuentro Nacional de Estudiantes realizado el sábado pasado. Se estipuló en dicha plenaria llevar a cabo por unanimidad una serie de reinvindicaciones.

Uno de los pedidos de los estudiantes, es el aumento del presupuesto para los bachilleres técnicos y básicos. Así como también, una mejor inversión para el cumplimiento del proyecto de complemento nutricional.

“Estamos hablando de una administración que no sirve, de un ministro (Eduardo Petta) que no sirve. Es algo que ya veníamos anticipando”, comentó Ayala en comunicación con la 650 AM.

Dijo además que muchos colegios a nivel nacional siguen sin docentes e insumos, por ello se estarán movilizando este viernes desde la Plaza Uruguaya hasta el Ministerio de Hacienda y terminando el recorrido en la sede del Ministerio de Educación.

A su vez, docentes agremiados a la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay – Auténtica (OTEP-A) anunciaron también movilizaciones a nivel nacional para este miércoles y jueves. Solicitan al Gobierno que el aumento salarial previsto para el 2020 se dé desde febrero y no recién a partir de julio.