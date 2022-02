El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, reiteró que no está en su intención renunciar al cargo. Con respecto a la posibilidad de juicio político en su contra, dijo que se trata de un "ramalazo".

En entrevista con la 730 AM, el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, indicó que lo ocurrido el domingo en San Bernardino es "reprochable", pero sostuvo que la responsabilidad no recae en la Policía Nacional.

Refirió que lo ocurrido es "un mensaje" por parte del crimen organizado.

Por otra parte, reiteró que no está en su intención dejar el cargo. "No tengo en mente renunciar pero no estoy apegado al cargo. Creo que estamos haciendo lo correcto, estamos trabajando", indicó.

Con respecto a la intención de juicio político en su contra, trató de minimizar dicha posibilidad. "Hay un ramalazo que se está recibiendo, el mensaje de juicio político no es para mí", precisó.