La Dra. Patricia Sobarzo, jefa del área del Bloque Modular del Hospital Nacional de Itauguá (HNI), compartió en sus redes sociales las terribles y desgarradoras imágenes capturadas en los pasillos del nosocomio donde se atienden a los pacientes con Covid-19-

“Esto es lo que no queríamos, esto es lo que duele y nos deja impotentes porque no entendieron, pero aún depende de ustedes que no sean tantos los que nos dejen. HNI colapsado”, escribió la médica acompañando las fotografías.

HNI colapsado#duelesparaguay @yogonzal @YolandaRamos07 @roque16silva @lepintos pic.twitter.com/Hmyjq1MkGf — Patty Sobarzo (@sobarzopatty) April 4, 2021

En las imágenes se observa la triste realidad y el negro panorama de lo que se intensificará: cuerpos dentro de bolsas mortuorias de los pacientes que no pudieron resistir al Covid-19.

Para aquellas personas que creen que este domingo terminan las “restricciones” sanitarias por Semana Santa, la doctora Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itauguá, informó que actualmente tienen 200 camas y que están ya sobrepasados de pacientes con Covid-19. “Esto no termina el lunes, esto empieza”, advirtió.

El doctor Roque Silva, director de la undécima región sanitaria, reportó por su parte que el sistema de salud pública está en una situación de colapso, pese a registrarse un leve descenso de casos positivos. Aunque lamentó que se está dando en contrapartida el aumento de fallecidos.