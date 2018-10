De forma categórica, la profesora Laura Mendoza de Caballero, quien es de Carapeguá, desmintió que haya alzado en su automóvil algunos documentos de la oficina de Javier Zacarías Irún un día antes de concretarse un allanamiento policial-fiscal.

Su automóvil aparece en las imágenes del circuito cerrado publicado por el diario ABC Color, el cual informó que personas extrañas llegaron en una camioneta hasta inmediaciones del local ubicado en la capital y posteriormente también otro rodado de menor porte (el suyo) para llevarse las evidencias, según consideró dicho medio periodístico.

La docente aclaró que vino a la capital con cuatro alumnos para participar de una feria científica en el Asunción Escalada, donde incluso resultaron ganadores y de esa forma representarán al país en otros concursos a realizarse en Brasil y Colombia.

Resaltó que estos cuatro estudiantes se hospedaron en la Federación de Educadores del Paraguay, pero que dos alumnos de otra institución educativa de Carapeguá tuvieron inconvenientes para quedarse en el sitio, por lo que ella se ofreció a llevarlos hasta la casa de su comadre, la señora Rossana Torres, quien reside a dos casas de la oficina que luego fue allanada por la Fiscalía y Policía.

“Yo hablé con mi comadre, quien vive a dos casas de la empresa, le pedí hospedaje a dos chicos que son de otro colegio. Lo que se ha viralizado, para mi sorpresa, es mi vehículo que aparecía como le estaba bajando o subiendo alguna cosa, decían que eran documentos”, indicó.

Al consultársele sobre si llevaron documentos, refirió que los alumnos únicamente sacaron del auto sus pertenencias traídas para la feria, como sus biblioratos, carpetas, banners, entre otros.

La docente indicó que desconocía que en las adyacencias estaba la oficina del senador Zacarías y además aclaró que no lo conoce personalmente, solo a través de la prensa.

“Acá hubo una confusión”, lamentó, respecto a la publicación del diario ABC y además de la Fiscalía, que comenzó a indagar sobre el tema publicado.

“El vienes tuve que ir hasta el lugar para aclararles a los fiscales, yo tengo cómo demostrar todo. Los fiscales sacaron fotos del vehículo y quedaron registrados mis datos. Me preguntaron qué yo hacía allí y me dijeron que me iban a avisar cualquier cosa. No quiero que me involucren gratuitamente en algo que nada tengo que ver. Pido al Ministerio Público que se asesore bien antes de involucrar a terceras personas, que conozcan bien de dónde viene la información, porque nos causa trastorno a personas que nada tenemos que ver. También a los medios (les solicito) que se cercioren bien y no involucren gratuitamente”, puntualizó.

A continuación el video que expuso el diario en cuestión respecto al supuesto ocultamiento de documentos en el caso que involucra al senador Zacarías, investigado tras una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.