Hermes Aquino, presidente de la regional Caaguazú de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), mencionó que en ciertos puntos del país los afectados están manifestando su preocupación por la situación de violencia que reina actualmente.

“En cualquier momento puede salir la marcha en todo el país. Todo explotó por un trabajo infantil de la Policía que no sabe hacer su trabajo. En este momento en el país hay una anarquía, no hay liderazgo en el gobierno. La Policía no cumple la orden y hay un quiebre institucional”, aseguró.

En charla con la radio 970 AM explicó que el Ministerio Público solicitó apoyo para un desalojo pero que los policías respondieron vía nota que no lo podían hacer porque es época de fin de año. “Están de brazos caídos; los productores no ofrecen plata y están esperando eso para actuar y alegan un protocolo que es herencia de (Carlos) Filizzola”, criticó.

"No hay seguridad para trabajar. A parte de eso, hay personas que perdieron toda su producción y hay zonas liberadas. Esto es un caos. Esta gente del gobierno nos está subetimando”, remarcó.