Roque González Vera, comandante de bomberos de SAR, mencionó que no existe garantía alguna de la forma en que se utiliza el dinero que la ciudadanía aporta a los bomberos que piden dinero en la vía pública. Calificó esta práctica de limosnera y humillante, y contó que, según datos que manejan, estos voluntarios se quedan con la mitad de lo recaudado.

El periodista y miembro de la Unidad Especial de Búsqueda y Rescate, Roque González Vera, señaló que los bomberos azules normalmente realizan la colecta de dinero en las calles.

“Es un tema urticante esto de pedir limosnas. Son dos o tres agrupaciones que hacen esto, como Villa Elisa, una nueva de Capiatá y otra tercera que no recuerdo el nombre. Yo no puedo garantizar a dónde va ese dinero. De acuerdo a información que nosotros tenemos y no hemos corroborado, la mitad se va para la persona que está pidiendo y la otra mitad para la agrupación”, dijo.

En charla con radio Ñanduti, resaltó que la compañía a la cual pertenece no acepta la actividad y tampoco la realiza. “No estoy de acuerdo con esa práctica tan humillante y limosnera, donde un bombero, que tiene una dignidad altísima por la actividad que realiza, esté pidiendo plata en esas condiciones”, acotó.

“Siempre son los mismos que se van colocando en diferentes sitios. Yo creo que han de sacar G. 100.000 por día, porque la gente es muy solidaria y cree que va realmente a los bomberos, pero la mitad es para el tipo y la otra para la agrupación, pero no hay ninguna transparencia y garantía del uso del dinero que la ciudadanía aporta”, resaltó.

Por otra parte, González comentó que la legislación no permite del uso de artefactos especiales, como luces o sirenas, de manera particular a los conductores.

En tanto que contó que suele manejar los vehículos de emergencia y que percibe que la gente está predispuesta a abrir el paso a las ambulancias o del carro hidrante. Hay un avance de la actitud cívica, según su percepción.