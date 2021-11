El ministro de Salud, Julio Borba, indicó que hoy darán el anuncio de la nueva franja etaria para vacunación anticovid y que corresponde un análisis jurídico respecto a segregar a las personas no inmunizadas.

En charla con la prensa, el ministro Julio Borba sostuvo que ayer se llegó a los 3 millones de vacunados con primera dosis y resaltó que se están realizando los barridos en los diferentes barrios para poder llegar a aquellos que aún no recibieron la inmunización.

La autoridad sanitaria recordó que en el peor momento de la pandemia vacunaron 120 mil personas por día y luego se bajó a 5.000 por día. En Capital y Central las personas sí se quieren vacunar, no así en otras regiones donde hay un 40% de rechazo. Borba indicó que el 80% de los pacientes en UTI no están vacunados.

Respecto a la clasificación en zonas para vacunados y no vacunados en los locales, el Secretario de Estado indicó que es una discusión que debe llevarse al ámbito jurídico y constitucional, pero mencionó que en otros países ya se está haciendo, como por ejemplo en Colombia y Ginebra. No obstante, remarcó que no se puede implementar en la atención en la salud pública.

En otro momento refirió que la idea es vacunar a los niños para el inicio del ciclo escolar del 2022.