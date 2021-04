El Dr. Jorge Giubi, director del Hospital de Clínicas, explicó que el Remifentanilo es un sedante que se utiliza en pacientes intubados y su vía habitual de gerenciamiento y procesamiento es mediante el pedido de los médicos terapistas a la farmacia de forma directa, sin pasar por las “manos de los familiares”.

“El medicamento se retiró correctamente el domingo de mañana, las dosis fueron administradas al paciente, sin embargo, esa noche hubo un nuevo requerimiento y ahí surgió el problema porque la vía de solicitud fue la incorrecta. Se le dio la receta al familiar y fue a la farmacia a retirar el sedante, pero no se le dio porque el documento carecía de elementos de seguridad, por lo que tuvo que comprar”, expresó el director en contacto con 1020 AM.

En cuanto a la receta, Giubi indicó que tenía datos del paciente con formulación que no era la adecuada, ya que solo tenía el sello pero no la firma del doctor, y luego del control en la farmacia, no se expedió el medicamento requerido. “En detrimento del familiar, funcionó el mecanismo de control, evitando que se retire el medicamento que su precio es bastante elevado”, resaltó.

En tal sentido, el director anunció que realizarán una auditoría a fin de determinar qué sucedió realmente e investigar quiénes son los responsables de esta presunta irregularidad, ya que es la primera vez que ocurre un hecho así dentro del centro asistencial.

Cabe mencionar que Karina Sánchez, familiar de un paciente internado por Covid-19 en Clínicas, denunció la supuesta irregularidad en la farmacia interna del hospital.

Según contó, le pidieron comprar 4 ampollas de Remifentanilo y fue con la receta hasta la farmacia del hospital donde constató que dicho medicamento ya fue retirado. En su desesperación compró solo dos ampollas debido a que no contaba con el dinero suficiente.