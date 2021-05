El Ejecutivo reglamentó la ley que autoriza el uso de fondos sociales para compra de insumos y medicamentos. De los US $150 millones anuales que calculaban los proyectistas, finalmente no se alcanzarían ni los 50 millones de dólares.

El viceministro de Hacienda, Marco Elizeche, detalló y recordó los montos anunciados como disponibles por los directores de ambas binacionales.

El titular de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, habló de un fondo de 15 millones de dólares, mientras que el de Itaipú, Manuel María Cáceres, confirmó que la entidad a su cargo ya tiene 30 millones de dólares asignados a la compra de medicamentos e insumos y que en los próximos días se definiría una nueva partida presupuestaria de 4,8 millones de dólares.

Partiendo de la base anunciada entre las dos instituciones, Salud dispondría de 49,8 millones de dólares por este año, para la adquisición de lo que necesite en la lucha contra el Covid-19.

“Una vez que se firme el convenio, debe constar el monto de van a transferir (las binacionales) y luego lo hacemos vía decreto”, explicó el viceministro, Elizeche en comunicación con Gen.

En cuanto al método, el viceministro de Salud, Hernán Martínez, informó que el Ministerio enviará la lista de medicamentos o equipamientos que requiera y que la Itaipú se ocupará de la compra y posterior entrega, ya que tienen la posibilidad de hacerlo con procedimientos abreviados.

Por su parte, el diputado liberal Édgar Acosta advirtió que los directores deberán explicar por qué el monto final es tan inferior al inicialmente estimado y que no se debe hablar solamente del remanente sino también de lo que ya está comprometido.

“La reglamentación no puede ir muy lejos de lo que establezca el espíritu de la ley, no solo tiene que haber claridad en cuanto a lo que hay disponible, sino también de lo que no se puede más disponer. Nos tienen que decir el monto que ya no vamos a usar”, opinó el legislador en contacto con la 730 AM.

La Ley 6.729/21 señala en su primer artículo la utilización de los recursos socioambientales y otros fondos sociales de Itaipú y Yacyretá serán “utilizados íntegramente para la compra de insumos médicos, materiales de bioseguridad, infraestructura hospitalaria y protección social mientras dure la pandemia de Covid-19”.