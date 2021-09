En una conferencia de prensa realizada este lunes, Martín Arévalo brindó su versión respecto a las acusaciones realizadas por el director de Aduanas, Julio Fernández, quien lo había acusado por un supuesto tráfico de influencias.

El legislador de la ANR desmintió toda esta cuestión y dijo ser una persona honesta que trabaja y que recibe todos los días a la gente en su despacho en el Senado.

Tal es así que en su momento recibió al abogado Horacio Galeano Perrone con su cliente, el empresario Armando Ahmad Khalil Chams, quienes habían acudido a Arévalo para denunciar la retención irregular de un cargamento por parte de Aduanas.

Respecto a este punto, el senador negó ser amigo de Khalil, ya que recién lo conoció en aquella visita en el Congreso. Asimismo, acusó a Fernández de haber sido responsable de la desaparición de la carga que había quedado retenida en un puerto.

Arévalo acusó de mentiroso al director de Aduanas, pues puso en duda la versión de que un grupo tipo comando haya ingresado a GICAL para llevarse la mercadería. “No hubo heridos, no hubo nada, pero él nos quiere decir que hubo un robo. Mentira es eso, esto fue un arreglo con las personas que llevaron el cargamento”.

“El señor Julio Fernández quiere instalar que hice tráfico de influencias porque hace un año atrás supuestamente le pedí que le atienda a dos funcionarios antiguos de Aduanas”, expresó durante la conferencia de prensa, desmintiendo haber hecho eso. Asimismo, dijo que en realidad los dos aduaneros -cuyas viviendas fueron allanadas el fin de semana por el Ministerio Público- “trabajaban en su contra”.

“Es una intimidación que me quiere hacer, me quiere asustar, me quiere hacer correr con la vaina y no lo va a conseguir”, aseguró.

Arévalo aprovechó la ocasión para dar a conocer un mensaje de voz supuestamente enviado por Julio Fernández en el que le habría pedido mediar por 5.000 funcionarios de Aduanas para ser incluidos en el proyecto de Ley de Emergencia y así permitirles acceder a gratificaciones en plena pandemia.

“Creía firmemente en su honestidad”, dijo el senador, recordando que inclusive tenían un grupo de oración en común y que iba para orar con él anteriormente en su despacho.

Arévalo adelantó que llevará todas las pruebas que posee para hacer la denuncia en la Contraloría General de la República, a fin de que se investigue a Julio Fernández.

“Lo único que persigo es la transparencia y la verdad”, puntualizó.