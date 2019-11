César Peralta Gómez (25) fue detenido el pasado sábado, tras ingresar de contramano a una calle de San Lorenzo, y manejar en estado de ebriedad.

Su padre Egmidio Peralta, excandidato a intendente y a diputado nacional, denunció en charla con la radio Universo que los policías fueron muy prepotentes y que incluso supuestamente torturaron el joven en el calabozo de la subcomisaría Laurely, San Lorenzo.

“Mi hijo casi perdió el ojo derecho por los golpes del suboficial Gustavo Gamarra y un tal Nelson”, refirió el consternado padre. Agregó que su descendiente no es ningún delincuente, sino que tuvo una “equivocación juvenil normal”. “Mi hijo no es delincuente, como otro joven entró de contramano y entre otras cosas”, aseguró.

Resaltó que su hijo no violentó a ningún agente de seguridad, sino que únicamente vociferó a los mismos, quienes a su parecer solo querían coimear.

“Mi hijo no es ningún ángel, tampoco es una persona que no tenga que equivocarse. Los jóvenes se creen dueños del mundo y luego de los años se dan cuenta que no es así. Pero eso no le da el derecho a que los policías le den una paliza. Yo a él lo encontré tirado en un 2x2, sin champión, esposado y con muchos golpes”, cuestionó.

Alegó que los videos viralizados en las redes sociales no muestran toda la historia de lo ocurrido. “Todos hablan de la prepotencia del joven pero no de la prepotencia de los policías. Entre ocho se pusieron contra él”, lamentó.

La fiscala Ana Girala imputó a César Peralta y lo puso a disposición del juzgado. La jueza Ana Esquivel resolvió aplicar medidas alternativas a la prisión con la prohibición de salir del país, prohibición de cambio de domicilio, la obligación de comunicar el cambio de número telefónico, de comparecer de forma mensual ante el juzgado, y la fianza personal de G. 5.000.000.