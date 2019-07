La libertad ambulatoria concedida Ulises Quintana, diputado de Añetete con permiso, abre camino que recupere su banca en la Cámara Baja.

Consultada acerca del trámite que se debe cumplir para el regreso, la diputada y abogada Rocío Vallejo, admitió que no sabe cuáles serían los pasos a seguir. “Me imagino que tiene que pedir su reincorporación, no estoy al tanto de las cuestiones administrativas”, Dijo Vallejo a la 970 AM.

Recordó que hay otras personas procesadas que de igual manera continúan ejerciendo sus funciones y que siempre debe regir la presunción de inocencia.

Al margen del desconocimiento que prima al respecto en los pasillos de la Cámara, lo cierto es que la legisladora Rocío Abed (Honor Colorado), quien había asumido en reemplazo de Quintana, ya desocupó su oficina y la dejó a disposición del presidente Pedro Alliana, por lo que se presume el diputado aparecerá en cualquier momento para recuperar su lugar.

La fiscal de la causa, Lorena Ledesma, criticó la decisión de la jueza Magdalena Narváez, teniendo en cuenta que se permite la obstrucción de la investigación a solo 90 días del requerimiento conclusivo.